روسيا – كشف خبراء نمط الحياة الصحي في موقع My Health Reads أفضل عشرة مواد غذائية لتحسين عمل القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لهم، يحتل البرتقال مركز الصدارة في تأثيره الإيجابي في عمل القلب. البرتقال غني بفيتامين С والألياف الغذائية والبوتاسيوم والبكتين والمواد المغذية. فكوب من عصير البرتقال الطبيعي يساعد على التخلص من الكوليسترول الزائد وينظم مستوى ضغط الدم، والحصول على ما يكفي من الصوديوم، وتحييد البروتينات غير الضرورية.

ويشير الخبراء، إلى ضرورة الانتباه إلى الملفوف، لأنه غني بأوميغا-3 ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية. وأما الثوم، فهو مسؤول عن تخفيض مستوى ضغط الدم المرتفع، ومنع انسداد الشرايين والأوعية الدموية ويساعد على إفراز الإنزيمات.

وبالإضافة إلى هذا، ينصح الخبراء بتناول الطماطم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الليكوبين الذي يحمي الخلايا من التلف، كما تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامينات A و C ، وحمض الفوليك ، وبيتا كاروتين. كما يساعد الليكوبين أيضًا في التخلص من الكوليسترول الضار، وينظم مستوى ضغط الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

ويضيفون، التمور مثل الطماطم تساعد على تخفيض النوبات القلبية، وتحمي من تصلب الشرايين وتنظم مستوى السكر في الدم. كما أن كوبا أو كوبين من النبيذ الأحمر في اليوم، يساعد على التخلص من الكوليسترول الزائد.

وأما الشوكولاتة، فتخفض من خطر النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم. وللعدس خصائص مشابهة. كما أن تناول سمك السردين الغني بالمواد المغذية، يعزز عمل القلب. هذه الأسماك تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المفيدة للجسم، التي تساعد على التخلص من الكوليسترول الزائد.

وأخيرا، يعزز اللوز وظائف الدماغ الإدراكية والذاكرة. كما يخفض من خطر الإصابة بالسكري وأمراض الأوعية الدموية.

المصدر: نوفوستي

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