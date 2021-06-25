اكتشاف جمجمة غريبة ما قبل التاريخ قد تكون “الحلقة المفقودة” في التطور البشري!

اكتشاف جمجمة غريبة ما قبل التاريخ قد تكون “الحلقة المفقودة” في التطور البشري!

إسرائيل – كشفت دراسة جديدة أن جمجمة غريبة من عصور ما قبل التاريخ اكتُشفت في إسرائيل – برأس مسطح، وذقن وأسنان ضخمة – يمكن أن تكون “الحلقة المفقودة” في التطور البشري.

وأفادت SWNS، أن الهومينين، أو الإنسان الأقدم، أطلق عليه اسم Nesher Ramla، تيمنا باسم الموقع الذي حُفرت فيه جمجمته وفكه وأسنانه على عمق 26 قدما تحت الأرض في مصنع لتعدين الأسمنت.

وقال البروفيسور إسرائيل هيرشكوفيتز، الأستاذ المشارك في الدراسة، من جامعة تل أبيب: “منذ حوالي 140 ألف عام، عاشت مجموعة فريدة جدا من البشر. ويُعتقد أنهم السكان” المفقودون “الذين تزاوجوا مع الإنسان العاقل (هومو) الذي وصل إلى المنطقة منذ حوالي 200 ألف عام”.

ورُحّب بهذا الاكتشاف باعتباره “أحد أهم الاكتشافات الأنثروبولوجية في القرن الماضي”.

وشُكّلت عمليات إعادة بناء افتراضية ثلاثية الأبعاد من البقايا المتحجرة، التي اكتُشفت بالقرب من المقاعد الحجرية بالإضافة إلى عظام الإنسان والحيوان، بما في ذلك الخيول والغزلان البور والأراخس، وفقا للتقرير.

وقارنت برامج الكمبيوتر المتطورة اكتشاف Nesher Ramla مع أشباه البشر الآخرين من أوروبا وإفريقيا وآسيا – وكشفت أن السكان يمثلون الناجين المتأخرين من مجموعة عاشت في الشرق الأوسط خلال فترة العصر البليستوسيني الأوسط.

وتتحدى النتائج فكرة أن أسلاف إنسان نياندرتال نشأوا في أوروبا، وتشير على الأقل إلى بعض القادمين من الشرق، المعروف الآن باسم الشرق الأوسط.

وقال المعد المشارك للدراسة البروفيسور رولف كوام، عالم الأنثروبولوجيا في جامعة بينغهامتون، لـ SWNS: “عُثر على أقدم الأحافير التي تظهر سمات إنسان نياندرتال في أوروبا الغربية، لذلك يعتقد الباحثون عموما أن إنسان نياندرتال نشأ هناك. ومع ذلك، قد تكون هجرات الأنواع المختلفة من الشرق الأوسط إلى أوروبا قدمت مساهمات وراثية لمجموعة جينات الإنسان البدائي أثناء تطورها”.

وقال هيرشكوفيتز إن النتيجة تضيف “قطعة أخرى إلى لغز التطور البشري”.

وأضاف: “على الرغم من أنهم عاشوا منذ زمن بعيد، في أواخر العصر البليستوسيني الأوسط، يمكن لأهل Nesher Ramla أن يخبرونا بقصة رائعة، تكشف الكثير عن تطور الأحفاد وأسلوب الحياة”.

المصدر: نيويورك بوست

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