البرازيل – تغلب منتخب الأوروغواي على نظيره البوليفاري (2-0) في اللقاء الذي جمعهما امس في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى ضمن بطولة “كوبا أمريكا” لكرة القدم، المقامة حاليا في البرازيل.

وجاء الهدف الأول بـ”نيران صديقة” سجله كارلوس لامبي حارس مرمى بوليفيا خطأ في شباكه، في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول. ومن ثم سجل المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني هدف الأمان الثاني لمنتخب بلاده “La celeste Olímpica” في الدقيقة 79 من عمر المباراة التي جرت على ملعب “أرينا بانتانال” بمدينة كويابا البرازيلية.

ورفع منتخب الأوروغواي رصيده إلى 4 نقاط، وتقدم إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى، مقلصا الفرق إلى نقطة بينه وبين منتخب تشيلي صاحب المركز الثاني، وتفصله ثلاث نقاط عن منتخب الأرجنتين متصدر المجموعة.

بينما مني منتخب بوليفيا بالهزيمة الثالثة على التوالي، ويقبع في قاع المجموعة من دون نقاط، خلف منتخب باراغوي صاحب المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط بعد مباراتين.

وتتأهل 4 منتخبات من أصل خمسة في كل من المجموعتين إلى دور الثمانية لنهائيات النسخة الـ47 لبطولة “كوبا أمريكا” لكرة القدم، لمنتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية “الكونميبول”، في البرازيل.

المصدر: RT

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