ليبيا – طالب زعماء رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة في ليبيا بدون أي إبطاء.

وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن القادة الأوروبيين اليوم الجمعة حول العلاقات الخارجية، وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية.

وأشار البيان إلى الأهمية التي يوليها الأوروبيون لإنجاز تسوية مستدامة في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة، منوهين بضرورة أن تجري الانتخابات المتفق عليها في خارطة الطريق في موعدها المحدد، أي 24 ديسمبر العام الحالي، وأن تكون نتائجها مقبولة من قبل الجميع.

وعبر الأوروبيون عن أملهم بأن يتقدم الليبيون أكثر في مجال الحوار الوطني وأن يأخذوا مصير بلدهم بأيديهم.

أما في الشأن التركي، فقد رحب الزعماء بخفض التصعيد في شرق المتوسط، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الهدوء في هذه المنطقة، لما لذلك من تأثير على أجواء العلاقات بين بروكسل وأنقرة.

وعبر الأوروبيون عن أملهم برؤية تركيا تلعب دورًا إيجابيًا في حل أزمات منطقة الشرق الأوسط.

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