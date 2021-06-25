البحرين – أعلن صندوق العمل البحريني “تمكين” عن متابعة تمديد برنامج دعم استمرارية الأعمال للمؤسسات المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا، وذلك لمدة ثلاثة شهور أخرى.

ويشمل الدعم القطاعات الاجتماعية كمراكز الألعاب الترفيهية، ودور الحضانة، ودور السينما، والصالات والأندية الرياضية، والصالونات والمطاعم والمقاهي التي تعتمد على الجلسات والخدمات الداخلية وقاعات المناسبات والأفراح، إضافة إلى محلات البيع بالتجزئة ما عدا المواد الغذائية، ومكاتب السفر والسياحة، ومكاتب تنظيم الفعاليات.

وأشار الصندوق، إلى أنه “من المقرر أن تشمل الحزمة أيضا تمديد دعم رواتب سائقي سيارة الأجرة والحافلات ومدربي السياقة لمدة 3 شهور إضافية”.

وأكد أنه “سيتم فتح باب تقديم الطلبات لجميع المؤسسات المدرجة ضمن هذه القطاعات، سواء التي تقدم طلباتها للمرة الأولى أو المستفيدة سابقا من البرنامج، وذلك عبر موقع البوابة الإلكترونية اعتبارا من 27 يونيو الجاري وحتى 11 يوليو المقبل”.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق حسين محمد رجب، على “أهمية الدور الذي تقوم به مختلف مؤسسات القطاع الخاص بشكل عام في مواصلة أعمالها بطرق أكثر إبداعية واستدامة وقدرة في التعاطي مع متغيرات السوق وتحدياته”.

وأطلق برنامج دعم استمرارية الأعمال في مارس 2020، تماشيا مع توجيهات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدعم القطاع الخاص من خلال إطلاق حزمة اقتصادية ومالية للتعامل مع تبعات جائحة فيروس كورونا والمساهمة في دعم المؤسسات المتأثرة عن طريق تقديم منح مالية تحفيزية لدعم نسبة محددة من النفقات التشغيلية.

وتم تقديم الدعم ضمن أربع مراحل سابقة للقطاعات الأكثر تأثرا من تبعات الجائحة، حيث قدمت “تمكين” خلال تلك الفترات الدعم لاستمرارية الأعمال إلى أكثر من 16 ألف مؤسسة، وبميزانية إجمالية تزيد عن 56 مليون دينار بحريني.

الدينار البحريني = 2.65 دولار أمريكي

المصدر: “بنا”

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