لبنان – أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلا من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان أن هذا القرار يأتي “انطلاقا من مسؤوليات دياب الوطنية، وبهدف تأمين المحروقات للمواطنين لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، خصوصا وأننا على أبواب موسم صيفي سيسمح بزيادة قيمة العملات الصعبة التي ستأتي إلى لبنان مع قدوم المغتربين والسياح، مع ما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية”.

بدوره، أشار ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، إلى أن “بواخر المحروقات موجودة في البحر، إلا أن المشكلة أن مصرف لبنان لم يكن يريد فتح الاعتمادات على دولار 1514 ليرة ، والاتفاق في القصر الجمهوري أمس، أفضى إلى فتح الاعتمادات على أساس دولار 3900 ليرة”، متوقعا أن يرتفع سعر صفيحة البنزين الى حد الستين ألف ليرة.

وأكد أن ” المخزون لدى المحطات اليوم ليس كافيا، وبعض المحطات عمدت الى رفع خراطيمها، وفضلت اقفال محطاتها بسبب الإشكالات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + MTV

Share and Enjoy ! 0 Shares