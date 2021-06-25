ليبيا – ترأس وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل أمس الخميس اجتماع فريق العمل الاقتصادي الحكومي المشكل بموجب القرار رقم “119”، الصادر من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.

الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال” تناول عددًا من النقاط، وبنود العمل الخاصة بالفريق، وآلية متابعتها وتذليل الصعاب التي تواجه الفريق.

وناقش الاجتماع مقترح المصارف المحلية بالبلديات من أجل تحقيق تنمية محلية؛ بالإضافة إلى ملف الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص.

وتدارس الحاضرون المقترحات والحلول الممكنة لإنهاء أزمة الوحدات السكنية بشكل جذري ونهائي، ودراسة أوجه الاستفادة من المؤسسات الدولية المالية والاقتصادية.

وبحث الاجتماع آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في التنمية والاستفادة من التجارب الدولية لإصدار لوائح تنفيذية تنظم هذه الشراكة.

وتطرق الاجتماع إلى دراسة تحويل العقود الإدارية إلى عقود استثمارية.

وشدد المجتمعون على ضرورة المتابعة والتواصل اليومي بين أعضاء الفريق، لتجهيز البرامج المطلوبة لتنفيذ مهام الفريق، على أن يكون الاجتماع الدوري الثالث في 11 يوليو من العام الجاري.

بدوره أكد الغويل على المشاركة الجماعية للفريق لإنجاح المهام الموكلة إليه.

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