مصر – دشنت شركة طيران مصرية خاصة، امس أولى رحلاتها المباشرة بين القاهرة ومدينة عدن اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تبث من الرياض أن “أولى رحلات شركة (الإسكندرية للطيران) وصلت إلى مطار عدن الدولي وعلى متنها 174 راكبا بمعدل رحلتين أسبوعيا”.

ونقلت “سبأ” عن مسؤولة قطاع النقل الجوي في وزارة النقل اليمنية، ديما عبد القوي، قولها إن “أهمية تدشين الخط الجوي تكمن في التخفيف من معاناة المسافرين اليمنيين”.

وأشارت إلى “أن لدى وزارة النقل خطة توسعية تهدف إلى تقديم التسهيلات لشركات الطيران الأجنبية واستئناف الرحلات التي كانت تُسير ما قبل الحرب شرط الالتزام بأنظمة ولوائح هيئة الطيران المدني والأرصاد”.

وتواجه شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني في اليمن، ضغطا على رحلات أسطولها المتواضع من الطائرات المستخدمة كونها الناقل الوحيد للمسافرين من الأراضي اليمنية منذ اندلاع الصراع في اليمن مطلع العام 2015، وتعليق شركات الطيران الأخرى رحلاتها إلى المطارات اليمنية.

المصدر: وكالات

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