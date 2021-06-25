إسبانيا – أفادت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، بأنه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق بين برشلونة وليونيل ميسي بشأن تجديد عقده، خصوصا أن بنود العقد لا ترضي النجم الأرجنتيني من الناحية المالية.

وأشارت الإذاعة الشهيرة، عبر حسابها على موقع “تويتر”، إلى أن ميسي يرغب في اللعب لمدة موسمين آخرين مع برشلونة ثم ينتقل إلى الدوري الأمريكي لإنهاء مسيرته هناك، وبالتحديد لنادي إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي الكتالوني كان يأمل في الاعلان عن تمديد عقد ميسي يوم أمس الخميس، تزامنا مع بلوغ النجم الأرجنتيني سن 34 عاما.

من جهة أخرى، دخل نادي تشيلسي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا (2020-2021) على خط المفاوضات لإغراء ميسي بعقد من الدرجة الأولى، يعوضه عن عرض التجديد لبرشلونة، بحسب موقع “فوتبول لندن” البريطاني.

وأشار الموقع إلى أن رئيس تشيلسي الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، يسعى إلى تعزيز صفوف “البلوز” بصفقة كبيرة، في وقت يتلهف أيضا نادي باريس سان جيرمان، لضم ميسي، لتعويض الرحيل المتوقع للنجم الفرنسي، كيليان مبابي.

المصدر: “emaratalyoum”

Share and Enjoy ! 0 Shares