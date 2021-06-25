دقلو يبحث مع نظيره في جنوب السودان جهود إحلال السلام في البلدين

دقلو يبحث مع نظيره في جنوب السودان جهود إحلال السلام في البلدين

السودان – بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، يوم امس مع نائب رئيس جنوب السودان حسين عبد الباقي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع دقلو مع عبد الباقي اليوم الخميس في القصر الجمهوري بالخرطوم، حسب وكالة “سونا” الرسمية.

وقالت وزيرة التعليم العام بجنوب السودان أووت دينق أكويل، في مؤتمر صحفي إن اللقاء استعرض التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ سلام جمهورية جنوب السودان الذي رعته منظمة “الإيقاد” (وهي منظمة شبه إقليمية في أفريقيا مقرها دولة جيبوتي وهدفها الحفاظ على الأمن والسلام وتعزيز حقوق الإنسان) باعتبار أن السودان عضو في المنظمة.

وأضافت أن اللقاء تطرق لسير مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو والتي تستضيفها العاصمة جوبا.

وأبانت الوزيرة أكويل أن “اللقاء بحث أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بقضية الحدود وضرورة تسهيل حركة التجارة وتنقل الأفراد بين البلدين بما يعزز التجارة التي تعتبر مفتاح الاقتصاد للبلدين”.

وأعربت وزيرة التعليم العام بجنوب السودان، عن شكر حكومة بلادها لمساواة طلاب دولة الجنوب بنظرائهم السودانيين وسعي الحكومة السودانية لإزالة كافة العقبات التي تواجههم.

المصدر: “سونا”

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