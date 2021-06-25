إسبانيا – تحدث رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، عن ظروف رحيل المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، والقائد سيرخيو راموس، عن الفريق الملكي، عقب نهاية الموسم المنصرم.

وقال بيريز في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أعرف زيدان.. لقد ناضلت من أجل استمراره” في منصبه مع الفريق.

وأضاف: “لم أقرأ رسالة الوداع (التي نشرها زيدان)، لكنني أقسم بأن من كتبها لم يكن زيدان. أتمنى له التوفيق”.

وتابع: “زيدان أسطورة لريال مدريد، ولديه كل التقدير، كما أنه يحلم بأن يصبح مدربا لمنتخب فرنسا، وأنا متأكد من أنه سيحقق ذلك”.

وحول رحيل راموس، قال بيريز: “أحبه مثل ابني. لقد تعاقدت معه هنا في عام 2005، ولم أحضر من قبل مؤتمرا صحفيا مع أحد اللاعبين”.

واختتم: “أنا معجب براموس. لقد كان أسطورة، وأردناه أن يبقى، عرضنا عليه عقدا لكنه تضمن موعدا نهائيا، إلا أن سيرخيو لم يوضح ذلك. هذا منزله، وسيعود بالتأكيد هنا في دور آخر”.

وكانت الصحافة الإسبانية، نشرت رسالة من زيدان عقب رحيله، تضمنت الهجوم على مجلس إدارة ريال مدريد، بينما قال راموس في حفل وداعه وهو يجهش بالبكاء، إنه أراد البقاء في الريال، ملمحا إلى أن تعنت إدارة الفريق الملكي دفعه إلى الرحيل.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares