رائد الفضاء الفرنسي باسكي يتابع مباراة بلاده ضد البرتغال من المحطة الدولية (صورة)

رائد الفضاء الفرنسي باسكي يتابع مباراة بلاده ضد البرتغال من المحطة الدولية (صورة)

فرنسا – تابع رائد الفضاء الفرنسي توماس باسكي من المحطة الفضائية الدولية مباراة منتخب بلاده ضد نظيره البرتغالي (2-2) أمس في الجولة الختامية لدور المجموعات ضمن “يورو 2020”.

ونشر الحساب الرسمي لقناة “ماتش تي في -Match TV) الرياضية الروسية، صورة لرائد الفضاء توماس باسكي، وهو يتابع مباراة منتخب “الديوك” أمام نظيره البرتغالي، عبر شاشة كبيرة في المركبة.

وكان توماس باسكي قد أجرى حوارا قصيرا مع مواطنه المهاجم كيليان مبابي، وذلك خلال حدث ترويجي لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2020”.

المصدر: وكالات

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