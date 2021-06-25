الدوحة – تأهل المنتخب الفلسطيني إلى نهائيات بطولة كأس العرب لكرة القدم “2021”، على حساب منتخب جزر القمر إثر فوزه العريض عليه (5-1) في المباراة التي جمعتهما امس.

تقدم منتخب جزر القمر بهدف مبكر سجله مهاجمه جوموي موسى في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية.

ولكن رد “الفدائي” جاء صاعقا، بتسجيله خمسة أهداف متتالية، حيث أدرك المهاجم ليث خروب التعادل في الدقيقة 35، ووضع زميله المهاجم عدي الدباغ بلاده في المقدمة، بحلول الدقيقة 42.

وعزز المهاجم الفلسطيني تامر صيام تقدم بلاده بإحرازه هدفين متتاليين له في الدقيقتين (56 و72)، ومن ثم اختتم زميله المهاجم إسلام البطران مهرجان الأهداف عند الدقيقة 81 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد جاسم بن حمد في نادي السد.

وانضم منتخب فلسطين بذلك إلى منتخبات المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من المغرب والسعودية والأردن، في النهائيات التي ستقام في الفترة من 30 نوفمبر وإلى 18 ديسمبر المقبل.

المصدر: RT

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