قمة ثلاثية بين العراق والأردن ومصر الأحد المقبل في بغداد

قمة ثلاثية بين العراق والأردن ومصر الأحد المقبل في بغداد

العراق – أفاد مراسل RT في العراق، امس بأن قمة ثلاثية ستعقد بين العراق والأردن ومصر، يوم الأحد المقبل في العاصمة بغداد.

وقال المراسل إن القمة سيحضرها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، أن القمة تأتي استكمالا للقمتين السابقتين في القاهرة بمصر والبحر الميت في الإردن.

ونهاية مارس الماضي، أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، التي كان من المقرر عقدها في السابع والعشرين من مارس الماضي في العاصمة بغداد، بسبب حادث تصادم القطارين في مدينة سوهاج المصرية.

المصدر: RT

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