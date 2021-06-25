ليبيا- كشفت مجموعة “كرانفيل” التركية عن مباشرتها بتنظيم رحلات النقل البحري “رورو” من تركيا إلى ليبيا من أجل زيادة حجم التجارة بين البلدين.

ووفقًا لبيان صادر عن المجموعة تابعته صحيفة المرصد، فإنها كانت تنظم رحلات نقل “رورو” من تركيا إلى ليبيا لأغراض تجريبية فقط، وإنها باشرت بتنظيمها بشكل دائم. مبينًا أنها نفذت أول رحلة نقل “رورو” من ميناء “أمبارلي” بإسطنبول إلى ميناء مصراتة الليبي.

ونقل البيان عن المدير التنفيذي في “كرانفيل” فاتح ساري قوله: “بفضل الخط والرحلات التي فعلناها تصل ليبيا في غضون 4 أيام ونحن أول من ينظم رحلات رورو والشحن المنتظمة إلى ليبيا، وتلك الرحلات ستزيد من تجارتنا إلى إفريقيا في ومقدمتها ليبيا”.

ويمثل نظام “رورو” أسلوبًا يستخدم في نقل البضائع بين البلدان عبر خط بحري؛ حيث يتم من خلاله تصدير المنتجات على شاحنات تنقلها عبارات تسمى سفن الدحرجة مصممة لحمل السيارات والقاطرات والشاحنات التي تنقل بضائع بين ميناءين ثم تتابع طريقها برًا.

Share and Enjoy ! 0 Shares