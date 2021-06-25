مصر – كشفت مصادر عن الحالة الصحية لزوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، بعدما دخلت العناية المشددة مؤكدة أنها في حالة حرجة.

وقالت المصادر، إن جيهان السادات مازالت في العناية المركزة منذ دخولها المركز الطبي العالمي على طريق الإسماعيلية الصحراوي، منذ أسبوعين، وهي في مرحلة حرجة، حيث تبلغ من العمر 87 عامًا، وممنوع عنها الزيارة بتعليمات من الفريق الطبي المعالج لها، الذي يتواصل مع الأطباء المتابعين لحالتها الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت المصادر، أن السيدة جيهان السادات، لا تعاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأنما تعاني من عدة أمراض أخرى تعالج من بعضها منذ سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حالتها الصحية تدهورت جدا في الفترة الأخيرة، وعادت إلى القاهرة لاستكمال علاجها في مصر.

المصدر: الوطن

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