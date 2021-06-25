مصر.. تطورات مفاجئة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد شهرين من المعاناة

مصر.. تطورات مفاجئة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد شهرين من المعاناة

مصر – كشف مصدر تفاصيل آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، مشيرا إلى أن حالتها الصحية تحسنت كثيرا، وأنها خرجت من الرعاية المركزة، وتم نقلها إلى غرفة عادية.

وأضاف المصدر أن الفنانة دلال عبدالعزيز أصبح في مقدروها التحرك الآن، لكن بمساعدة المحيطين بها، بعدما ظلت على سريرها داخل الرعاية المركزة لمدة شهرين تقريبًا.

وأشار المصدر إلى أن الفنانتين إلهام شاهين وميرفت أمين لم يقطعن زيارتهن للفنانة دلال عبدالعزيز خلال الفترة الماضية.

وتابع المصدر، أن ابنتيها لا تزالان تمكثان داخل المستشفى في الغرف المخصصة لهما.

المصدر: “الأهرام”

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