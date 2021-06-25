المغرب – أعلن في الرباط امس عن تأسيس مقر مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا بهدف “تطوير وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب”.

وحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية، افتتح المكتب عن طريق “تقنية التناظر المرئي” وحضر الافتتاح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وفلاديمير فورونكوف نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان أن “المكتب سيعمل على تطوير وتنفيذ البرامج المعتمدة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها والتحقيقات والمتابعات وإدارة السجون وفك الارتباط وإعادة التأهيل والإدماج”.

وسيعتمد المكتب الإقليمي الجديد، وفق البيان، “على تجميع خبرات المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل توفير تدريب جيد لفائدة الدول الإفريقية، وفي مقاربة تضامنية وتشاركية تعكس روح المسؤولية الجماعية”.

المصدر: “رويترز”

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