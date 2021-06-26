ليبيا – وصف الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي البيان الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية بشأن مخرجات برلين 2 بالمتأخر وبأنه يعكس حجم التحديات التي واجهتها الحكومة وأنها تعاني من تبعات الإصطفاف السياسي الذي تسبب في خلخلة لمشروع الحل المستدام.

البيوضي قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه هذا المشروع في طياته رغبة في تعديل المسارات سيصطدم بضرورة وجود الضامن لتعود مسارات تدابير الثقة للإتجاه الصحيح.

وأشار إلى أن الدعوة للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر يعني أن المجتمع الدولي حزم أمره ، ولن يعيد سيناريو سراج جديد في ليبيا.

وأضاف” نحن بانتظار جلسة الثلاثاء القادم فهل سيمتثل الدبيبة لمجلس النواب ويقف أمامه ليقدم مشروع ميزانية وطنية ومتوازنة بحسب برلين 2 الذي رحب به أم أنه سيصر على مقترحه ويرفض الذهاب لطبرق؟”.

كما نوّه إلى أن مجلس النواب لن يصادق على الميزانية المقترحة ، إلا بعد تعديلها وفقا لمخرجات برلين وقبله مطالبات مجلس النواب ، وامهال رئيس الحكومة الوقت الكافي لتعديل المسارات وإحياء خطاب الوحدة والأمل .

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