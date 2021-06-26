هولندا – يحتضن ملعب “يوهان كرويف أرينا” في العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم السبت، المباراة الأولى للدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020” بين منتخبي ويلز والدنمارك.

وسيطلق حكم الساحة الدولي دانيال سيبرت (37 عاما) صفارة بداية المباراة في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ المنتخب الويلزي بالتشكيلة الأساسية التالية، بقيادة مدربه المؤقت، روبرت بيج، لخوض مباراته اليوم ضد نظيره الدنماركي:

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الدنماركي كاسبر هيولماند (49 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره الويلزي:

المصدر: RT

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