إسبانيا – تأهل الروسي، دانييل مدفيديف، لأول مرة في مسيرته إلى نهائي بطولة مقامة على ملاعب عشبية، بعد فوزه على الإسباني، بابلو كارينيو بوستا، في بطولة مايوركا للتنس، أمس .

وتغلب اللاعب الروسي، المصنف ثانيا عالميا، على منافسه الإسباني، بنتيجة 3-6، 6-3، و6-2، ليضرب موعدا في النهائي مع الأمريكي، سام كويري.

وحقق مدفيديف، البالغ عمره 25 عاما، ألقابه العشرة في بطولات المحترفين كلها على ملاعب صلبة، لكن مستواه يتطور على الملاعب العشبية قبل انطلاق بطولة ويمبلدون، بعد غد الاثنين، حيث سيكون المصنف ثانيا فيها.

وقال مدفيديف بعد تأهله إلى نهائي بطولة مايوركا: “أعلم أن بوسعي اللعب جيدا على الملاعب العشبية. للأسف لم أحصل على فرصة خوض الكثير من البطولات على هذه الأرضية.. سأسعد كثيرا حال الفوز بأول ألقابي على الملاعب العشبية”.

وأضاف: “الفوز بألقاب على أرضيات مختلفة يزيد ثقتك بنفسك ويعزز سيرتك الذاتية”.

المصدر: وكالات

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