السعودية – تدرس السعودية مسألة إقامة منطقة صناعية في سلطنة عمان، وبناء مسارات لوجستية بين المملكة وسلطنة عمان، وفقا لما ذكرته وكالة “واس” السعودية.

وجاء ذلك خلال اجتماع جرى في وقت سابق وضم مسؤولين سعوديين وعمانيين، حيث تم بحث فرص الاستثمار ومناقشة آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة والسلطنة.

كذلك ناقش الاجتماع دراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في عمان بحيث يقوم الجانب السعودي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة، وبناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية، والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك، وتبادل الخبرات في مجال التطوير والإشراف في المناطق الاقتصادية الخاصة.

المصدر: واس

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