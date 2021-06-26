ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أن ليبيا في حاجة لمرحلة تهدئة ينظمها ويحكمها نص دستوري معتمد من هيئة منتخبة من الشعب.

الشاطر لفت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إلى أن مساعي بعض الدول الدفع لانتخابات بقاعدة دستورية مفصلة على أفراد يعتبر عمل عدائي ضد إرادة الليبيين ومصادرة لحقهم في دستور.