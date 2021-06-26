ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أن ليبيا في حاجة لمرحلة تهدئة ينظمها ويحكمها نص دستوري معتمد من هيئة منتخبة من الشعب.
الشاطر لفت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إلى أن مساعي بعض الدول الدفع لانتخابات بقاعدة دستورية مفصلة على أفراد يعتبر عمل عدائي ضد إرادة الليبيين ومصادرة لحقهم في دستور.
وأضاف “كفوا عنا فقد بلغتم مرحلة الاستهتار بحقوقنا. وتماهي الحكومة والمجلس الرئاسي بالدعوة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في الموعد الذي حددته ستيفاني وليامز يعتبر قصورا في الأداء لم يراع مطلب الشعب في الاستفتاء على الدستور. ولا احترام الناخبين لهيئة صياغة الدستور سياسة السمع والطاعة مهلكة”.