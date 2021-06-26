إنجلترا – لن ينافس العداء البريطاني محمد فرح، للفوز بالميدالية الذهبية الثالثة تواليا في سباق عشرة آلاف متر، في أولمبياد طوكيو هذا العام، بعدما فشل في التأهل خلال بطولة بريطانيا، أمس الجمعة.

وكان فرح البالغ عمره 38 عاما، والذي فاز أيضا بثنائية ذهبية أولمبية في سباق خمسة آلاف متر، يحتاج إلى تسجيل 27 دقيقة و28 ثانية، وهو الزمن المطلوب للانضمام إلى الفريق البريطاني المشارك في أولمبياد طوكيو، ولكنه أخفق في الوصول إلى هذا الهدف في آخر منافسة شارك فيها في أوائل يونيو حين عرقلته إصابة في الكاحل.

وسجل فرح، أمس الجمعة، زمنا أسرع نسبيا بلغ 27 دقيقة و47.04 ثانية، لكنه لا يزال بعيدا بنحو عشرين ثانية عن الرقم التأهيلي.

وقرر فرح، الفائز أيضا بستة ألقاب عالمية في سباقي خمسة آلاف وعشرة آلاف متر، الابتعاد عن سباقات المضمار للتركيز على الماراثون منذ أكثر من ثلاث سنوات، غير أنه سعى للقيام بمحاولة أخيرة للمشاركة في مسافته المفضلة في أولمبياد طوكيو.

المصدر: رويترز

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