روسيا – وضع علماء الجامعة الوطنية للبحوث وتكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات في بطرسبورغ، برنامجا للتنبؤ بمنسوب الماء في الأنهار في فترة فيضانات الربيع.

ويشير المكتب الصحفي لمنصة المبادرة التكنولوجية الوطنية، إلى أن “الفريق العلمي في المركز الوطني للتنمية المعرفية بالجامعة، وابتكروا بمساعدة الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا للتنبؤ بمنسوب مياه نهر لينا في فصل الربيع، لمنع فيضانه. وهذه التكنولوجيا يمكن أن تستخدمها وزارة الطوارئ الروسية في عملها”.

ويضيف المكتب، فازت هذه التكنولوجيا في مسابقات Emergency DataHack الخاصة بالإنذار المبكر لحالات الطوارئ، التي نظمتها وزارة الطوارئ الروسية بالتعاون مع منصة “البنى التحتية للبيانات البحثية”.

واعتمادا على البرنامج يمكن إنشاء نموذج يسمح بالتنبؤ بمستوى الماء في عدد من نقاط المراقبة الهيدرولوجية قبل سبعة أيام. وتحتوي هذه النقاط الواقعة على النهر بيانات عن منسوب الماء ودرجة حرارة الهواء ومعلومات عن الغطاء الثلجي وهطول الأمطار.

وبالإضافة إلى هذا، أخذ الباحثون بالاعتبار مؤشرات الأرصاد الجوية، التي تحدد تغذية النهر في فترة الفيضان. ومن أجل ذلك يتم تحديد كمية الأمطار التي هطلت خلال 20 يوما خلت. واستنادا على هذه المعلومات، يتم التنبؤ بمنسوب الماء في النهر.

المصدر: نوفوستي

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