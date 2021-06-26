الصين – ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن الصين هددت أوكرانيا بحرمانها من 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لكورونا، بسبب دعم كييف لوثيقة حول حقوق الأويغور في الصين.

وبحسب الوكالة، وقعت أوكرانيا، يوم الثلاثاء الماضي، على وثيقة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تدعو الصين للسماح بدخول مراقبين مستقلين على الفور إلى منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم، التي تقطنها الأقلية الأويغورية المسلمة.

وقد حظيت الوثيقة التي اقترحتها كندا، بالإضافة إلى أوكرانيا، بتأييد أكثر من 40 دولة.

وذكرت الوكالة، نقلا عن مصادر دبلوماسية من دولتين غربيتين أن بكين حذرت كييف من أنها ستمنع توريد ما لا يقل عن 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، إذا لم تسحب أوكرانيا دعمها للوثيقة، ما دفع كييف للتراجع وسحب توقيعها أمس الخميس.

المصدر: نوفوستي

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