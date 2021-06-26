ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن المشاركين في مؤتمر برلين يتجاهلون الحلول الجذرية الحقيقية ويسمّون الأشياء بغير مسمياتها، من خلال وضع بنود عامة دون التفاصيل.

دبرز الموالي بشدة لتركيا وفي تصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية الخميس أضاف: “يشاهد العالم من يتجاهل أوامر الشرعية، ويتمرد على جميع السلطات ويتحرك بالمرتزقة الفاغنر والجنجويد من مكان لآخر، ويحشد ويقيم المناورات الحربية، والجميع يعلم أن حفتر هو المشكلة، لكنهم يتجاهلون ذلك”.

وتساءل عن سبب عدم توحيد المؤسسة العسكرية إلى الآن، وأسباب تجاهل المجتمع الدولي للمعرقل الأول لمشروع توحيد جميع القوات العسكرية تحت رئاسة أركان واحدة، وإعادة هيكلة الجيش.

وتابع قائلًا: “المجتمع الدولي غير جاد في إخراج المرتزقة التشاديين والسودانيين والفاغنر من ليبيا” دون الاشارة إلى أكثر من 10 الاف مرتزق سوري أرسلتهم تركيا من سوريا إلي ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة .

وأشار إلى أن القوات التركية في ليبيا هي لتدريب ما أسماهم بـ”أفراد الجيش الليبي” وإعادة التأهيل وهي موجودة في ليبيا وفق اتفاقية أمنية واضحة المهام، ومسجلة وموثقة في الأمم المتحدة، وهي بذلك تختلف تمامًا عن من وصفهم بـ”مرتزقة حفتر” والداعمين له، حسب زعمه.

دبرز أكد في ختام حديثه للقناة القطرية على ضرورة توفير شفافية ونزاهة وبسط حكومة الوحدة الوطنية على كامل التراب الليبي وعلى جميع المؤسسات والمصالح العسكرية والأمنية منها قبل الانتخابات المقررة في نهاية ديسمبر القادم، لمنع فرض سلطة الأمر الواقع على الناخبين والمترشحين.