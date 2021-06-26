روسيا – أوعز رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى الحكومة لإعداد على وجه السرعة وثائق بشأن فرض رسوم مؤقتة على صادرات المنتجات المعدنية، بما في ذلك صادرات الألومنيوم.

وجاء تعليمات ميشوستين بناء على اقتراح قدمه وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشيتنيكوف، خلال اجتماع للحكومة عقد امس واقترح تطبيق رسوم تصدير مؤقتة على منتجات المعادن الحديدية وغير الحديدية، اعتبارا من 1 أغسطس إلى 31 ديسمبر 2021.

وستوفر هذه الإجراءات إيرادات إضافية للميزانية في العام 2021 بقيمة 160 – 165 مليار روبل، وسيتم تخصيص هذه الأموال لتقليل خسائر مشاريع البناء الحكومية من ارتفاع أسعار المعادن.

وعقب ذلك انخفضت أسهم كبرى شركات المعادن في بورصة موسكو بنسبة 4% – 7%، من جراء عزم الحكومة الروسية فرض رسوم مؤقتة على صادرات المنتجات المعدنية.

المصدر: نوفوستي

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