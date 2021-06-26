ليبيا – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن تواجد القوات التركية في ليبيا غير شرعي، وجاء بناءً على الاتفاق مع حكومة الوفاق الذي لم يكن هذا من اختصاصها.

شكري أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب ، ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة “MBC مصر” أمس الجمعة، أن القوات التركية في ليبيا مطالبة بالخروج، لدخولها تحت بند المطالب الدولية بخروج القوات الأجنبية من ليبيا، ووفقا لمخرجات مؤتمر برلين 2 الذي عقد مؤخرا.

وأكد تحفظ مصر والمجتمع الدولي بأكمله على تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، موضحا أن تحفظ تركيا على بند مغادرة القوات الأجنبية من ليبيا في مؤتمر برلين 2 ربما تكون محاولة لإضفاء شرعية على تواجدها.

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