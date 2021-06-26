سوريا – أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، إن “نظام أردوغان يستمر بدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا وبممارساته في تتريك المناطق التي يحتلها في شمال وشمال غرب البلاد”.

وأضاف صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الجمعة، أن “نظام الرئيس التركي يستمر بممارسة التتريك في المناطق التي يحتلها، في محاولة لطمس الهوية الوطنية السورية من خلال تغيير الطابع الديموغرافي والإداري، والاستيلاء على الأراضي وإقامة جدار فاصل عليها، وتغيير أسماء الطرق والساحات العامة وإطلاق أسماء تركية وعثمانية”.

وتابع أن أردوغان ونظامه يقوم بتتريك المناهج الدراسية في المناطق التي يحتلها بشمال وشمال غرب سوريا، وتشغيل شركات اتصالات تركية، وربط شبكات نقل الطاقة الكهربائية بالشبكة التركية، وفرض التعامل بالليرة التركية، فضلا عن منعه عمل الهلال الأحمر العربي السوري والاستعاضة عنه بالهلال الأحمر التركي.

وتساءل مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة: “إلى متى سيستمر مجلس الأمن في السكوت عن انتهاكات النظام التركي والتغطية عليها من قبل حلفائه في الناتو؟”.

المصدر: “سانا”

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