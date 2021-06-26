ليبيا – أكد عضو فريق الرصد والتقصي ببلدية مرزق إسماعيل علي وجود وحدة رعاية واحدة بالبلدية ليس فيها أي إمكانيات تذكر.

علي وفي تصريحات خاضة لمنصة “فواصل” الخميس أوضح أن الوضع في منطقة الدليم بمرزق تحت السيطرة حاليًا، بعد مسح 135 عينة في المدة السابقة، وأظهرت إصابة 57 منهم، بينها 3 حالات حرجة وحالة وفاة واحدة.

وقال علي إنهم تحصلوا على بعض المساعدات من مركزي العزل ببلديتي سبها ومرزق تشمل أسطوانات أكسجين وبعض المعدات الطبية، وقد نقلت بمجهودات شخصية.

عضو فريق الرصد و التقصي ببلدية مرزق أضاف أن إصابات فيروس كورونا زادت بالبلدية بعد حضور عدد كبير من أهالي المنطقة لمناسبة اجتماعية حضرها مواطنون من خارج مرزق.

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