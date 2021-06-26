ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري الاخواني عادل كرموس أن مخرجات مؤتمر “برلين 2” واحدة والنتائج المرجوة منها تكاد تكون معدومة.

كرموس الموالي بشدة لتركيا وفي تصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية الخميس، أضاف أن المجتمع الدولي يصرح بدعم حكومة الوحدة الوطنية، لكن الدعم محدود والاعتراف بالمعرقل مستبعد في كل البيانات الدولية، وهو ما يؤكد أن المجتمع الدولي غير جاد في حل الأزمة الليبية ويساهم فقط في وجود حكومة شرعية ثم يتخلى عنها.

وأكد أن ملف المرتزقة يحل إذا كان المجتمع الدولي صريحًا عند حديثه في كل مرة عن المرتزقة في ليبيا بهدف إخراجهم.

كرموس اختتم تصريحه بالقول: “إن صمت المجتمعين ببرلين عن التحشيد العسكري لحفتر في الجنوب، والسكوت عن إعاقة فتح الطريق الساحلي من قبل مليشيات حفتر هو أمر مستفز، رغم القرارات واللقاءات الدولية التي كانت تحث على فتح الطريق ومعاقبة المعرقلين”.

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