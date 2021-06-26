روسيا – أكد المدير الفني لمنتخب المجر، الإيطالي ماركو روسي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، لكنه أوضح أن هناك من لا يحب “الدون” لبعض الأسباب.

وسجل رونالدو هدفين (أحدهما من ركلة جزاء) خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده البرتغال ضد المجر في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا، ليساهم في فوز “برازيل أوروبا”، بثلاثية نظيفة.

وقال روسي في تصريح لصحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: “رونالدو بطل عظيم، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون مزعجا بسبب تصرفاته”.

وتابع: “عندما سجل ركلة جزاء في مرمانا، احتفل وكأنه سجل هدفا في مباراة نهائية، والناس يلاحظون ذلك”.

يذكر أن المنتخب المجري، ودع بطولة كأس أمم أوروبا من دور المجموعات، بعد احتلاله المركز الرابع الأخير في المجموعة السادسة، خلف منتخبات فرنسا، وألمانيا، والبرتغال التي تأهلت إلى الدور ثمن.

ويستعد رونالدو مع رفاقه في منتخب البرتغال، لخوض مباراة هامة في الدور ثمن النهائي أمام بلجيكا، أحد أبرز المنتخبات المرشحة للظفر بلقب “يورو 2020”.

المصدر: .eurosport.ru

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