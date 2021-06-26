مصر.. قرارات جديدة من النيابة بشأن واقعة التنقيب عن الآثار

مصر.. قرارات جديدة من النيابة بشأن واقعة التنقيب عن الآثار

مصر – أصدرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية في مصر، امس قرارات جديدة بشأن واقعة التنقيب عن الآثار، والتي يحاكم فيها النائب البرلماني السابق علاء حسانين، وآخرين بتهمة تهريب الآثار.

وذكرت النيابة في بيان أن فرقة مختصة انتقلت لأماكن الحفر التي قام فيها النائب البرلماني السابق علاء حسانين مع شركائه بالتنقيب عن الآثار، وذلك لإجراء المعاينة التصويرية للحفر والآبار التى تمت بالأماكن.

كما أمرت النيابة بانتداب لجنة من وزارة الآثار لفحص المناطق التى تم التنقيب فيها وأعمال الحفر التى تمت معاينتها وإجراء تقارير عنها لمعرفة ما إذا كانت تلك المناطق تابعة للوزارة وممنوع بها التنقيب عن الآثار من عدمه.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، أمرت بحبس النائب السابق علاء حسانين وآخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقضية آثار وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة.

المصدر: RT

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