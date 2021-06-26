مصر – أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، أن عودة الطيران الروسي والسياح إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة قد يحفز المحادثات الخاصة بتوريد طائرات سوخوي المدنية للقاهرة.

وأكد مانتوروف أن عودة الطيران للمنتجعات من شأنه أن يحفز مفاوضات توريد الطائرات الروسية سوخوي سوبر جيت-100 “SSJ100” وطائرات “MS-21” إلى هذا البلد.

وتجري مفاوضات توريد طائرات “سوخوي سوبرجيت – 100” الروسية إلى مصر منذ مايو 2015، حيث نوقش توريد 12 طائرة إلى مصر مع خيار تزويدها بـ12 طائرة إضافية.

وتصنع طائرة “سوخوي سوبرجت 100” من قبل شركة مشتركة تضم “سوخوي” وشركة “الينيا ايرماتشي” الإيطالية، وتأسست الشركة المشتركة عام 2000، وتم تسليم أول طائرة من هذا الطراز عام 2011، وفي الوقت الحالي يوجد 44 طائرة منها في الخدمة.

يذكر، أن طائرات “سوخوي سوبرجت 100” الروسية هي طائرات للركاب تتسع لـ 98 راكبا، ويصل مداها إلى 4.4 ألف كم.

وقامت “سوبرجت” بأول تحليق لها في عام 2008، وفي عام 2011 بدأ استخدامها التجاري.

المصدر: “نوفوستي”

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