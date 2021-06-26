روسيا – أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم السبت، أن سباق جائزة روسيا الكبرى سينتقل من مقره الحالي في سوتشي إلى حلبة جديدة خارج مدينة بطرسبورغ، بداية من عام 2023.

ويقام هذا السباق منذ 2014، في المتنزه الأولمبي بمدينة سوتشي المطل على البحر الأسود، لكنه بعد عامين سينتقل إلى حلبة “إيجورا درايف” التي تبعد 54 كيلومترا عن مدينة بطرسبورغ بشمال غرب روسيا.

وقالت فورمولا 1 في بيان “نتطلع إلى إقامة سباقات في موقع جديد مثير للغاية يضم 10 مسارات متخصصة للسباقات والاختبارات.. في منطقة تبلغ مساحتها نحو 100 هكتار”.

وتقع حلبة “إيجورا درايف” الجديدة على بعد 150 كيلومترا تقريبا من حدود فنلندا، وهي من تصميم المعماري الألماني، هيرمان تيلكه، وحصلت على ترخيص الفئة الأولى في 2020.

ويتوقع أن يكون الوصول لحلبة “إيجورا درايف”، أكثر سهولة للجمهور الروسي والأجنبي، على حد سواء.

وكان من المقرر أن تستضيف الحلبة الروسية الجديدة إحدى جولات البطولة الألمانية للسيارات السياحية، إلى جانب جميع جولات البطولة النسائية في العام الماضي، لكن كل هذه السباقات ألغيت بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر إقامة سباق جائزة روسيا الكبرى في حلبة سوتشي هذا العام، في 26 سبتمبر المقبل.

وتوج فريق مرسيدس، بجميع ألقاب سباق جائزة روسيا الكبرى في حلبة سوتشي، في جميع النسخ السبع للسباق حتى الآن.

المصدر: وكالات

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