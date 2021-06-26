النمسا – سجل سائق مرسيدس، البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، اليوم السبت، أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة النمسا الكبرى لسيارات فورمولا 1.

وتفوق هاميلتون على الجميع في هذه الجولة، بعدما سجل أفضل زمن، وهو دقيقة واحدة و04.369 ثانية.

وحل الهولندي ماكس فرستابن، سائق رد بول، ومتصدر الترتيب العام، في المركز الثاني، متخلفا بفارق 0.204 ثانية عن هاميلتون.

واحتل السائق الثاني لمرسيدس، الفنلندي فالتيري بوتاس، المركز الثالث، متقدما مباشرة على سائق رد بول الثاني، المكسيكي المخضرم سيرجيو بيريز.

وكان فرستابن، تفوق في جولتي التجارب الحرتين أمس الجمعة، واشتكى خلال جولة اليوم قائلا، إن هاميلتون كان “دائما في طريقي”، بينما كان السائق البريطاني يسير ببطء أمامه.

وبعد أول سبع جولات من الموسم، ينفرد فرستابن بصدارة الترتيب العام لقائمة السائقين، متفوقا بفارق 12 نقطة على ملاحقه المباشر هاميلتون.

المصدر: رويترز

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