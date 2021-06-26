الأردن – كشفت أحدث الأرقام الرسمية التي أصدرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن الأردن ينتج ما يعادل 3 براميل من النفط يوميا فقط من أصل حاجة الأردن البالغة 143 ألف برميل يوميا.

وتعني الأرقام السابقة أن الإنتاج المحلي يغطي ما نسبته 0.002% من حاجة الأردن فقط، (أي برميلين مقابل كل 100 ألف برميل الحاجة اليومية).

وبينت وزارة الطاقة أن إنتاج الأردن بلغ خلال السنوات الأربع الماضية ما يقارب 4.7 ألف برميل أي بمتوسط 1.175 ألف برميل سنويا.

وبحسب البيانات، بلغ إنتاج النفط العام الماضي 1.8 ألف برميل، مقارنة مع 1.6 ألف برميل في العام الذي سبقه، فيما بلغ الإنتاج خلال العامين 2017 و2018 ما يقارب 0.3 ألف برميل و ألف برميل على التوالي.

وأشارت الوزارة إلى أن “إنتاج الغاز الطبيعي محليا بلغ نحو 15.7 مليار قدم مكعب خلال نفس الفترة (السنوات الأربع الماضية 2017 -2020)”.

المصدر: “عمون”

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