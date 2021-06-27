إندونيسيا – أفادت وكالة الأمن البحري الإندونيسي، إن إندونيسيا والولايات المتحدة وضعتا حجر الأساس لمركز تدريب بحري جديد بكلفة 3.5 مليون دولار بمنطقة باتام الإستراتيجية في جزر رياو.

وخلال مراسم بدء العمل في المشروع، التي أقيمت عبر الإنترنت أمس قال السفير الأمريكي لدى إندونيسيا، سونغ كيم، إن المركز البحري جزء من جهود مستمرة بين البلدين لتعزيز الأمن بالمنطقة.

وأضاف، كما ورد في بيان من وكالة “باكاملا” الإندونيسية للأمن البحري: “ستظل الولايات المتحدة ملتزمة كصديق وشريك لإندونيسيا بدعم دور إندونيسيا المهم في الحفاظ على السلم والأمن بالمنطقة، من خلال مكافحة الجرائم المحلية والعابرة للحدود”.

وذكرت وكالة “باكاملا” أنها ستدير مركز التدريب الذي يقع في نقطة الالتقاء الاستراتيجية بين مضيق ملقة وبحر الصين الجنوبي، وأنه سيضم قاعات درس وثكنات ومنصة انطلاق.

المصدر: رويترز

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