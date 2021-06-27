أبوظبي – غلب الصعود على أداء بورصات دول الخليج في تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت 5 بورصات من أصل 7.

وارتفعت بورصة السعودية، السوق الأكبر في العالم العربي، مع زيادة مؤشرها الرئيس “تاسي” بنسبة 0.43 بالمئة إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2014 عند 10966.71 نقطة.

وصعد سهم مصرف الراجحي (الأعلى وزنا في المؤشر السعودي) بنسبة 0.18 بالمئة، والبنك الأهلي السعودي، الأكبر في المملكة، 1.4 بالمئة، وسهم منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.3 بالمئة.

وأغلقت بورصة العاصمة الإماراتية أبوظبي على ارتفاع بنسبة 1.99 بالمئة إلى 6706.65 نقطة.

وشهد سوق أبوظبي اليوم بدء الاكتتاب على أسهم “الياه سات” وإدراج شركة “ألفا ظبي القابضة”، كأول اكتتاب وإدراج يشهده السوق منذ 2017.

وافتتح سهم “ألفا أبو ظبي” بسعر 20 درهما (5.45 دولارات)، وعند الإغلاق تراجع إلى 15 درهما (4.08 دولارات)، ليصبح قيمته السوقية 150 مليار درهم (40.8 مليار دولار).

وصعد سهم شركة “العالمية القابضة” بالنسبة القصوى 15 بالمئة مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق 110.8 دراهم (30.20 دولارا) ليرفع مكاسبه منذ بداية العام بنسبة 164 بالمئة.

وأصبحت الشركة الأكبر من حيث القيمة السوقية في الإمارات عند 201.7 مليار درهم (54.92 مليار دولار) بعد طرح شركة ألفا أبوظبي المملوكة لها حصة 45 بالمئة.

وارتفعت بورصة دبي التعاملات بنسبة 0.47 بالمئة إلى 2870.69 نقطة، مع صعود “إعمار العقارية” 1.2 بالمئة، و”دبي الإسلامي” 0.2 بالمئة، و”إعمار مولز” 1.4 بالمئة.

وارتفعت بورصة الكويت بعد زيادة مؤشر سوقها الأول بنسبة 0.17 بالمئة إلى 7028.62 نقطة، مع صعود سهم “مزايا” بنسبة 7.34 بالمئة وسهم “استهلاكية” 8.85 بالمئة.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.30 بالمئة إلى 1583.85 نقطة، مع صعود سهم البنك الأهلي المتحد 0.63 بالمئة، ومصرف السلام 1.43 بالمئة، وسهم ألبا 0.16 بالمئة.

في المقابل، هبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.20 بالمئة إلى 10739.81 نقطة، مع انخفاض سهم أوريدو 3.78 بالمئة، وفودافون 1.53 بالمئة.

وأنهت بورصة مسقط على تراجع هامشي 0.05 بالمئة إلى 4044.79 نقطة، مع هبوط الغاز الوطنية 2.55 بالمئة، والسوادي للطاقة 1.82 بالمئة، ومسقط للتمويل 1.64 بالمئة.

الأناضول

Share and Enjoy ! 0 Shares