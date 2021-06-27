ليبيا – اختتمت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي اجتماعاتها لدراسة المقترحات المقدمة وتقليصها بنقاط معدودة لتقديمها للملتقى في جنيف.

ووفقا لما كشفت عنه مصادر قريبة من الاجتماعات وتابعته صحيفة المرصد إن المناقشات تركزت على المقترح الذي اعتمدته اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي والمناقشات التي دارت خلال الاجتماع الافتراضي السابق للملتقى في مايو الماضي.

وأضافت المصادر إن التركيز شمل المقترحات الخاصة بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه من قبل الملتقى في جنيف.

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