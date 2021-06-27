ليبيا- أعلن مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي دعم الاتحاد الإفريقي الكامل للسلطات التنفيذية المؤقتة في ليبيا، مؤكدًا أن الحاجة ملحة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وأهمية ذلك لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل .

وجاء ذلك خلال مباحثات أجراها مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن، في برلين، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على هامش مؤتمر (برلين 2)، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وقال المفوض الإفريقي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” أمس السبت: إن الاتحاد الإفريقي يتطلع لبناء علاقات أقوى وأوثق مع الاتحاد الأوروبي، وإن مناقشاته مع أنيت ويبر، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعينة حديثًا للقرن الأفريقي كانت مثمرة.

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