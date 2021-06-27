ليبيا – قالت وزارة الخارجية التركية إن بلادها شددت في مؤتمر برلين 2 على عدم السماح بمساواة مدربيها ومستشاريها في ليبيا بالمرتزقة دون أن تشير إلى أكثر من 15 ألف مرتزق أرسلتهم بلاده من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية تانجو بيلغيتش أمس الأول في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة بخصوص مشاركة تركيا في مؤتمر “برلين 2” حول ليبيا بالعاصمة الألمانية وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وتطرق بيلغيتش إلى العملية السياسية في ليبيا، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهم مهم في المفاوضات بمؤتمر برلين.

واستدرك: “أعربنا عن تحفظنا على بعض البنود التي تتعارض مع الحقائق على الأرض”.

بيلغيتش قال: “أكدنا أننا لن نسمح بالتساؤل حول مدربينا ومستشارينا في ليبيا في منابر إقليمية ودولية، وأن تتم مساواتهم مع مرتزقة غير شرعيين، ولذلك وضعنا تحفظنا على بند من البيان”.

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