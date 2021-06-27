ليبيا – قام وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي اليوم الأحد بزيارة إلى مركز التوثيق والمعلومات التابع لوزارة الصحة.

الزناتي اطلع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على شرح وافي حول الأساليب الحديثة للتوثيق والمعلومات حول النُظم الصحية، ودورها في تكوين صورة واضحة المعالم حول النظام الصحي في ليبيا، كما تم مناقشة آلية تطبيق نظام المعلومات الإلكتروني للربط بين المدن والمناطق الصحية.

وأعطى وزير الصحة تعليماته بالتعميم على كافة الجهات المُكونة للنظام الصحي بالتعاون مع مركز التوثيق والمعلومات فيما يخص تزويده بالمعلومات والإحصائيات، ليتم تحليلها والحصول على مؤشرات وبيانات كاملة، ورسم صورة واضحة حول النظام الصحي في البلاد، ووضعها أمام صانعي القرار والجهات المسؤولة عن التخطيط للنظام الصحي، وذلك من أجل صنع سياسات وخطط مبنية على معلومات دقيقة من مصادرها.