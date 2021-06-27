السعودية – أظهرت بيانات رسمية سعودية، امس قفزة في صادرات المملكة النفطية وغير النفطية في شهر أبريل الماضي.

ووفقا للبيانات فقد ارتفعت صادرات السعودية غير النفطية بنسبة 46.3% في أبريل 2021 لتصل إلى 19.6 مليار ريال (5.22 مليار دولار).

كذلك أظهرت البيانات ارتفاع صادرات السعودية النفطية في شهر أبريل الماضي بنسبة 109.1%، أو بقيمة 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار).

وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع الواردات التجارية للسعودية بنسبة 17.4% (7.3 مليار ريال) على أساس سنوي في أبريل 2021.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: رويترز

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