السودان – أعلنت الحكومة السودانية أنها قررت تسليم المحكمة الجنائية الدولية المتهمين بارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أنها ستستأنف الحوار المباشر مع “الحركة الشعبية لتحرير السودان” بأسرع فرصة.

وقالت الحكومة في بيان لها امس بعد سلسلة جلسات مغلقة، إنه على صعيد السلام في البلاد “ستستأنف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق إطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد”.

وأضافت أنها ستواصل “حث حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور بالانضمام لعملية السلام، وتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان”.

وتعهدت بضمان “تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومعالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف”.

المصدر: “سونا”

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