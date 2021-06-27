الهند – دعت وزارة الصحة الهندية السلطات المحلية في 8 ولايات هندية تم فيها تسجيل إصابات بطفرة “دلتا+” المتحورة من فيروس كورونا، إلى فرض قيود لمنع انتشارها.

وأفادت الوزارة بأنها بعثت الرسائل بهذا الشأن إلى ولايات راجستان، وتاميل نادو، وبنجاب، وجامو وكشمير، وكارناتاكا، وهاريانا، وغوجارات، وأندرا برديش، حيث تم تسجيل هذه الطفرة من الفيروس في عدد من مناطق هذه الولايات.

وأضافت: “أوصت الوزارة في رسائلها بأن تتخذ السلطات في المناطق والأقاليم التي تم فيها تسجيل الإصابات بهذه الطفرة، إجراءات سريعة لردع تفشي الطفرة، بما فيها منع الحشود. كما تدعو الوزارة لإجراء اختبارات مكثفة والقيام بالمتابعة السريعة والتطعيم على أساس الأولوية”.

وتدل المعلومات الأخيرة على أنه قد تم في الهند تسجيل 48 إصابة بطفرة “دلتا+” المتحورة من فيروس كورونا، ووفاة 4 أشخاص بسببها.

وتم الكشف عن طفرة “دلتا” من فيروس كورونا لأول مرة في الهند في أكتوبر عام 2020. وسجلت إصابات بهذه الطفرة المتحورة حتى الآن في العديد من بلدان العالم. ويرى الأطباء الهنود أن طفرة “دلتا” من الممكن أن تكون سببا رئيسيا لنشوب موجة ثانية من فيروس كورونا في بلادهم.

وتتميز سلالة “دلتا+” الجديدة التي تم العثور عليها لأول مرة في مارس الماضي في أوروبا، بقدرتها على تقليل نشاط الأجسام المضادة للأشخاص المتعافين والملقحين.

المصدر: نوفوستي

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