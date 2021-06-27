ليبيا – عقدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اجتماعًا افتراضيًا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني ماري كلوزه.

وحضر الاجتماع من الجانب الليبي رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري وأعضاء اللجنة إبراهيم كرنفودة والمبروك الخطابي؛ بالإضافة لمشاركة رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي.

وناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية الراهنة في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات بين الدولتين في جميع المجالات.

وأكد أعضاء مجلس النواب على عمق وأهمية العلاقات مع إسبانيا والحرص على تقويتها والاستفادة من التجربة البرلمانية الإسبانية المتميزة.

ومن جانبه أكد ماري كلوزه حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الدولة الليبية في جميع المجالات واعتزازه بالعلاقات مع ليبيا، مشددًا على أهمية وضع برنامج للتعاون البرلماني من أجل تبادل الخبرات البرلمانية بين المجلسين، وحرصه على متابعة الحكومة الإسبانية فيما يخص ملف العلاقات مع ليبيا.

وفي الختام اتفق الحاضرون على استئناف الاجتماعات وترتيب زيارات متبادلة من أجل مزيد من متابعة المواضيع المشتركة بين البلدين الصديقين.

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