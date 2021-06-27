بغداد – أستقبل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد،الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الحكومي ببغداد.

وذكر مصدر صحفي أن الكاظمي استقبل السيسي في القصر الحكومي ببغداد، قبيل انعقاد القمة الثلاثية التي ستجري ببغداد بحضورهما والعاهل الأردني عبد الله الثاني.

وبحث الكاظمي والسيسي بحسب بيان حكومي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحثا مراحل تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في وقت سابق، في إطار أعمال القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.

المصدر: RT

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