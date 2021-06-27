ليبيا – تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وآمر محور الزطارنة بعملية “بركان الغضب” ووكيل وزارة الخارجية محمد عيسى، اليوم الأحد، أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين لدى ليبيا ” إبراهيم محمود أحمد عبدالله”.

وقد أثنى المنفي على مواقف مملكة البحرين خلال ما وصفها بـ” ثورة” السابع عشر من فبراير، وعلى مساهمتها في إحلال السلام في المنطقة، من خلال مواقفها الثابتة التي تدعو إلى الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة.

ودعا إلى العمل على تنمية وتطوير علاقات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا والبحرين.

ومن جانبه أعرب سعادة السفير البحريني عن سعادته باستلام عمله سفيراً لبلاده، متمنياً لليبيا السلام والازدهار وعودتها لمكانتها في المحيط الإقليمي والدولي.

كما تسلم المنفي وعيسى أيضًا اوراق اعتماد سفير الجمهورية البرتغالية لدى ليبيا “نونو بيلو”.

وقد رحب المنفي بالسفير البرتغالي، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة، مؤكداً على عُمق العلاقات بين ليبيا والجمهورية البرتغالية، ورغبة ليبيا في مواصلة تمتين هذه العلاقات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

ومن جانبه عبر السفير البرتغالي عن سعادته الكبيرة للعمل في ليبيا، بعد عودة الاستقرار، وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة. مؤكداً أن استقرار ليبيا سيساهم في استقرار كامل دول البحر المتوسط، وأن الحكومة البرتغالية ملتزمة بتحقيق السلام في هذا البلد.

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